Bajardo: acqua potabile solo dopo la bollitura, il Comune costretto a prelevarla da una vecchia sorgente

Iniziano i problemi di siccità, vista la carenza di piogge e di nevicate nel corso dell’inverno. I primi sintomi ci arrivano da Bajardo, piccolo centro dell’entroterra di Sanremo, dove il Sindaco Francesco L’aura è stato costretto a prelevare il prezioso liquido da una sorgente da tempo inutilizzata.

L’acqua è stata immessa nell’acquedotto di frazione Berzi e, per questo, il primo cittadino ha emanato un’ordinanza che obbliga i residenti della zona a bollirla prima di usarla per scopi alimentari. Intanto il Comune la farà analizzare per capire se si tratta di acqua potabile o meno.