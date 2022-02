Imperia: incontro tra la Provincia e i sindacati sul futuro della Rt, Scajola "Obiettivo l'affidamento in house"

Incontro informativo sulla vicenda-Rt questa mattina in Provincia a Imperia. Il presidente, Claudio Scajola, ha infatti incontrato i rappresentanti confederali di Cgil, Cisl e Uil per illustrare le azioni messe in campo dall'Amministrazione, azionista di maggioranza di Rt spa, in vista della scadenza della prossima scadenza (tra 45 giorni) della concessione del servizio del Trasporto pubblico locale.

Scajola, in particolare, ha messo l'accento sull'impegno in corso sia per salvare l'azienda e i posti di lavoro di Rt, sia per garantire il trasporto pubblico locale sul territorio provinciale. “Ci stiamo avvalendo di uno staff qualificato di esperti – ha detto - in grado di fornire indicazioni precise per garantire una prospettiva sostenibile all'azienda e per rispondere ai quesiti e alle osservazioni che ci sono giunte dalla Corte dei Conti. L'obiettivo primario è quello di creare le condizioni per consentire l'affidamento ‘in house’ del servizio di trasporto pubblico locale. Le riunioni e i confronti avvengono con continuità. E' arrivato il momento di dare una risposta definitiva a un annoso problema che si trascina da troppo tempo”.

I sindacati confederali, presenti con Claudio Bosio, Antonietta Pistocco (Cisl), Oscar Matarazzo (Uil) e Tiziano Tomatis (Cgil), si sono dichiarati moderatamente soddisfatti. Altri incontri tra le parti saranno convocati nei prossimi giorni.