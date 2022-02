Sanremo: aggressione in un supermercato, cliente picchia giovane cassiera

Questa mattina a Sanremo una cassiera di un supermercato è stata aggredita da una cliente. Pare che da tempo ci fossero dei problemi tra le due donne, la cliente in più di una occasione avrebbe maltrattato la dipendente del punto vendita. E' stata quest'ultima ad allontanarsi non appena l'acquirente ha fatto il suo ingresso nel supermarket.



L'atteggiamento non è passato inosservato e così la cliente si è diretta verso la cassiera strattonandola e picchiandola. A quel punto è subito intervenuto il direttore del punto di vendita insieme ad altri colleghi allontanando l'assalitrice.



La giovane rimasta a terra dolorante non avrebbe riportato gravi ferite se non qualche escoriazione. L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere del circuito di videosorveglianza e ora la cassiera sporgerà querela contro l'altra donna.