Sanremo: parcheggio dell’ospedale ‘Borea’, il Comune cerca una cooperativa per la gestione

Da mesi il parcheggio dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo è in attesa di un gestore e le sue condizioni ne testimoniano la necessità. Il Comune aveva scelto di aprirlo gratuitamente durante il periodo più difficile dell’emergenza pandemica per non gravare sulle tasche dei cittadini in un momento a dir poco complesso per l’accesso al sistema sanitario. Ma, ora, serve un cambio di passo, anche per evitare che la zona finisca nel degrado.

Un paio di mesi fa il Comune ha avviato la ricerca di una cooperativa sociale che potesse prendersi cura del posteggio ma, per ora, sembra tutto fermo. Nel caso nessuno dovesse fari avanti, palazzo Bellevue procederà con un bando tradizionale per individuare un gestore e affidare il posteggio del ‘Borea’ che tornerà a pagamento, ma sarà anche curato e con posti auto a rotazione.