Nuova collaborazione tra la Pro Loco di Montegrosso Pian Latte e la cooperativa sociale Eureka

A partire da quest'anno prende il via una collaborazione volta a fornire ai nostri associati e simpatizzanti un nuovo servizio innovativo e digitale.

La Cooperativa Sociale Eureka a partire dal 2020 ha iniziato un percorso che prevede di utilizzare come mezzo per diffondere le competenze STEAM (Scienze, Tecnologia, Matematica, Arte ed Ingegneria), la robotica ed il coding. Insieme a Eureka Cooperativa Sociale presentiamo da quest'anno Digi-Tales, ovvero un nuovissimo ‘Servizio di biblioteca digitale’, grazie ad un portale dedicato MLOL.

Attraverso il sito web, si può consultare la collezione digitale della biblioteca: Ebook, audioliri, giornali. Sarà possibile utilizzare il servizio di prestito sia dalla biblioteca che da casa, dall'ufficio o dalla scuola. Da quest'anno, insieme alla Tessera Associativa dell'Ass. Tur. Pro Loco di Montegrosso Pian Latte, verrà dunque offerto questo nuovo servizio.

Sarà possibile consultare:

- oltre 5.000 quotidiani e periodici da 90 paesi in 40 lingue con accessibilità illimitata, ovvero tutti i giorni si può leggere il quotidiano o rivista che si desidera;

- Ebook italiani: titoli da tutti i maggiori editori italiani con 400 marchi distribuiti in totale. La collezione spazia dall’editoria trade a quella accademica, dal professionale agli ebook per bambini e ragazzi. Gli E-book (massimo due a mese per utente) sono liberamente scaricabili e leggibili su Tablet tramite l’app gratuita o Ebook compatibili.

- Ebook Stranieri: sono presenti centinaia di titoli in diverse lingue

- Audiolibri: circa 1.000 titoli dei principali editori italiani di audiolibri.

- Catalogo Open: sono presenti oltre 2.000.000 di contenuti quali Ebook, riviste, audiolibri senza diritti d’autore liberamente visionabili.

Per usufruire subito del servizio non esitate a contattarci: con il rinnovo della quota associativa, oppure il nuovo tesseramento, attiveremo subito la vostra area riservata e potrete comodamente godervi la nostra nuovissima ‘Biblioteca digitale’, realizzata con l'indispensabile collaborazione con la Cooperativa Sociale Eureka.