Imperia, Di Muro (Lega): “Ok a strada Caramagna esempio attenzione alla provincia”

“L’attuale legislatura conferma un'attenzione particolare delle istituzioni per la città di Imperia e per tutta la provincia, come non si vedeva da decenni. Dal Cipess via libera a 1,3 milioni di euro per la realizzazione del tronco stradale di collegamento tra il ponte di regione Marte e la rotonda di via Airenti. Un finanziamento necessario per concludere un’opera - progettata nel 2008 e finora incompiuta – per collegare l'entroterra della val Caramagna e della val Prino, e deviare il traffico pesante fuori dalla frazione di Caramagna. Dopo la ripresa dell'iter per realizzare l'Aurelia bis e l'approvazione di importanti progetti di riqualificazione urbana, si fissa un nuovo traguardo. Questo dimostra che la sinergia tra buona amministrazione comunale, Parlamento e governo paga. A beneficiarne saranno i cittadini”.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Flavio di Muro, coordinatore del partito in provincia di Imperia.