Le case popolari di Riva Ligure sono cardioprotette: A.R.T.E. installa defibrillatore in via De Gasperi (Foto e Video)

Da quest'oggi anche le case popolari di Riva Ligure sono cardioprotette grazie a un defibrillatore posizionato da A.R.T.E.. Gli alloggi ERP di via De Gasperi rientrano nel progetto della Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della provincia di Imperia che sta installando defibrillatori nelle aree più densamente abitate delle sue proprietà.

Questa mattina l'inaugurazione del defibrillatore si è svolta alla presenza dell'amministratore unico di A.R.T.E., Antonio Parolini, accompagnato dall'assessore regionale all'edilizia, Marco Scajola e dal sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra.

“La cultura della sanità pubblica – commenta il Sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra - è un ambito importante per la comunità e bisogna ringraziare coloro che, come la Regione e l’Arte, lavorano per promuovere iniziative che mirano a migliorare ed a proteggere la salute dei cittadini, come quella sulla diffusione dei defibrillatori. La Liguria e la nostra Riviera hanno straordinarie risorse, umane, tecniche e professionali, che, quando si mettono insieme e fanno squadra, portano al successo”.

Dieci punti salvavita per altrettanti edifici che ospitano le case di ARTE. Si tratta di un servizio di primo soccorso di prossimità. Per ogni defibrillatore installato, inoltre, verrà formato al corretto utilizzo almeno un inquilino delle case popolari. Un progetto importante, dall’alto valore civico che può salvare delle vite.