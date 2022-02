Parte a Marina degli Aregai la settima edizione della Carnival Race organizzata dallo Yacht Club Sanremo

Tornano in acqua le classi 420 e 470 in occasione della manifestazione che in pochi anni si è affermata come una delle competizioni più affollate al mondo.

Provenienti da 10 diverse Nazioni, più di 170 barche si troveranno sulla linea di partenza, giovedì 17 Febbraio, in occasione di quella che ormai è diventata un classico di inizio stagione: la 420 & 470 The Carnival Race. Nella fortunata location di Marina degli Aregai, resa disponibile grazie al prezioso supporto del Gruppo Cozzi Parodi, i concorrenti si sfideranno per conquistare il trofeo, ormai tra i più prestigiosi.

Un importante impegno organizzativo, quello dello Yacht Club Sanremo, che non si è mai fermato neanche in questi anni non facili da gestire. L’ambiente di questi giovani che amano lo sport e la sfida con il mare si ripete con grande passione da parte di tutti. Tanti gli equipaggi che rappresentano il Circolo Organizzatore, precisamente ben otto, con l’augurio che possano ben affermarsi in questa manifestazione.