Ventimiglia: quasi pronta la tanto discussa ciclabile, il Sindaco "Non ci fermiamo e proseguiremo fino a via Dante" (Foto)

L’Amministrazione comunale di Ventimiglia ha avviato la fase del collaudo e presa in carico della nuova passeggiata a mare a sbalzo con ciclabile.

"Siamo solo all'inizio - annuncia il Sindaco Scullino - l'inaugurazione è stata prevista per il 28 febbraio, ma confermeremo a breve la data. Non ci fermiamo, questa è la partenza non l'arrivo, si continua subito sino a Via Dante, a breve partirà la gara".

La Giunta Scullino è sicura di poter affermare che sarà una delle più belle e comode passeggiata a mare tra Mentone e Imperia: "La realizzazione a sbalzo della parte pedonale - continua il Sindaco con i suoi assessori - consente di avere la possibilità di passeggiare comodamente, con i giusti spazi e comode sedute vista mare, e nel contempo avere la ciclabile a doppio senso, senza eliminare i parcheggi oggi ancora indispensabili.La suggestiva e moderna illuminazione, dotata di videocamera incorporata, consentirà di mantenere la vigilanza su tutto il lungomare”.

I passaggi pedonali rialzati eliminano le barriere architettoniche per accedere alla nuova passeggiata, da cui ammirare lo splendido mare e i tramonti unici al mondo.