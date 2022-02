Sanremo: parcheggio interrato in piazza Eroi, cantiere al via entro la fine dell’anno?

Atteso da decenni, potrebbe vedere la luce entro la fine del 2022. La scaramanzia implica un formale silenzio, ma le voci lasciano intendere l’intenzione dell’amministrazione di partire entro fine anno con i lavori per il parcheggio interrato di piazza Eroi. Un maxi progetto pronto a rivoluzionare il volto (visibile e invisibile) di una zona nevralgica del centro città.

Pubblicato il bando nel settembre 2021, ora è solo una questione di carte e documenti in attesa del primo colpo di piccone. Momento che la città attende da tempo immemore in un turbine di polemiche, proposte, promesse e qualche pessimismo di troppo.

La formula sarà sempre quella del partenariato pubblico-privato per un valore complessivo di circa 13 milioni di euro così finanziata: anticipo di un milione e riscatto finale di 950 mila euro, quale spesa in conto capitale, finanziata con l’avanzo vincolato da trasferimento Rai e destinato alla realizzazione di infrastrutture turistiche. Le rate annuali del leasing, con canone di manutenzione, sono di 567 mila euro per la durata di 20 anni e troveranno copertura dagli introiti del parcheggio e dalla trasformazione del posteggio del Mercato Annonario in posti auto a raso con l’installazione di sbarre.

Insieme all’allestimento del cantiere, il Comune dovrà pensare anche alla riorganizzazione del mercato bisettimanale. Se quella del lungomare Calvino è stata una buona soluzione durante la bella stagione (molto apprezzata specie dai turisti), così non potrà essere in pieno inverno. Gli operatori confidano in un confronto con il Comune per trovare la soluzione migliore.