Sanremo punta ai fondi del PNRR anche per rivoluzionare la raccolta rifiuti: allo studio un progetto da oltre 3 milioni di euro

Non solo spiagge e Bussana Vecchia. Anche il sistema di raccolta rifiuti potrebbe beneficiare della pioggia di fondi in arrivo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



Palazzo Bellevue non vuole farsi trovare impreparato e vuole mettere nero su bianco un progetto a dir poco ambizioso per dare un nuovo volto a una delle rivoluzioni più impattanti degli ultimi anni. La raccolta differenziata ha ancora qualche ‘angolo buio’, l’evoluzione e la tecnologia potrebbero dare una mano non indifferente.

Il progetto allo studio con Amaie Energia punta all’integrazione del ‘porta a porta’ con con isole ecologiche informatizzate nelle aree del centro oggi servite con altri modelli oltre a una rimodulazione dell’esposizione dei rifiuti. Si identificheranno poi soluzioni puntuali e personalizzate per favorire il coinvolgimento della popolazione al nuovo modello. Il tutto con l’obiettivo primario di ridurre il più possibile la frazione indifferenziata, la zavorra che blocca Sanremo dal raggiungimento dei livello di legge.



L’intervento interesserebbe il territorio in modo trasversale, ma con particolare attenzione alle zone con alta densità abitativa che ad oggi hanno mostrato le maggiori criticità. La soluzione sono le isole ecologiche informatizzate in sostituzione dei contenitori di prossimità condominiale. In totale il progetto ammonta a 3.211.000 euro. Le risposte arriveranno dal PNRR.