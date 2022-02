Sanremo: grave incidente alla vigilia di Natale, la famiglia di Marco Spinella ringrazia tutto lo staff sanitario che lo ha aiutato

Carmen, Antonio e Nico (mamma, papà e fratello di Marco Spinella, il ‘rider’ che dal 24 dicembre lotta in ospedale dopo il grave incidente di via Roma a Sanremo), vogliono raccontare la storia del proprio caro, che è ancora ricoverato.

“Lo scorso 24 dicembre – ci hanno detto – Marco ha vissuto la tragica esperienza di un grave incidente in moto mentre faceva il suo lavoro di rider. L’ultima consegna prima di tornare a casa a festeggiare il Natale con la sua famiglia. Oggi, dopo più di un mese e mezzo, si trova ora ancora in coma ma vivo”.

La famiglia di Marco vuole ringraziare pubblicamente tutti quelli che, fin dalla strada, ci hanno permesso di parlare di un ragazzo che ha l’opportunità di lottare per tornare alla sua vita di sempre, seppur ancora in condizioni serie: “In primis – proseguono - un immenso grazie a Sanremo Soccorso che, con tempestività e facendo le cose giuste al momento giusto, hanno permesso che Marco arrivasse vivo al Pronto Soccorso di Sanremo. Medici, infermieri e staff del ‘Pronto’ matuziano sono stati eccellenti nel salvargli la vita e noi anche a loro siamo immensamente grati. Non solo per l’aspetto puramente medico ma anche per come ci siamo sentiti sostenuti. Abbiamo sperimentato una sincera empatia che spesso non è dovuta: professionalità associata a umanità. E ci teniamo a dirlo soprattutto per far sapere alla nostra città che siamo in buone mani. Dopo questi anni così complicati, soprattutto per il personale ospedaliero, riteniamo importante dirlo a tutti!”

La famiglia di Marco ringrazia anche il reparto di rianimazione del Santa Corona di Pietra Ligure: “A tutti i medici che hanno preso a cuore Marco e che ci hanno sempre tenuti informati facendoci sentire vicini e presenti, nonostante il Covid non ci faccia stare fisicamente vicino a lui. Un grande grazie anche a tutti gli infermieri e OSS che, ogni volta che siamo stati a fare i colloqui, abbiamo percepito essere come una famiglia per Marco”.

Le semplici parole della famiglia di Marco vogliono essere un attestato di immensa stima nei confronti di chi ha permesso di continuare ad avere speranza: “Presto, siamo certi, verremmo a portarvi questi nostri ringraziamenti di persona insieme a Marco”. Un attestato importante da parte di una famiglia che sta lottando insieme al suo caro, dopo un grave incidente ma che ha capito l’importanza di chi, ogni giorno, lavora e lotta per la salute di tutti.

A Marco, anche da parte della nostra redazione, un sincero in bocca al lupo per il suo cammino verso la guarigione.