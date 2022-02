Sanremo: una struttura coperta fuori dall'obitorio dell'ospedale 'Borea', la richiesta di Veronica Russo

Il Consigliere regionale di maggioranza, Veronica Russo (FdI), ha presentato oggi un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta di attivarsi presso la ASL 1 affinché venga allestita una struttura coperta e con posti a sedere all’esterno dell’obitorio dell’ospedale Borea di Sanremo e affinché, almeno fino alla fine delle restrizioni determinate dalla pandemia, gli accessi alla sala d’attesa interna avvengano, ovviamente nel rispetto delle misure anti Covid (obbligo di mascherina FFP2, distanziamento, green pass).

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha dichiarato: "Sono in corso valutazioni da parte della Asl per installare una tenda fissa al di fuori della camera mortuaria, ma fino al 31 marzo non sarà possibile utilizzare lo spazio interno alla camera mortuaria, come sala di attesa, poiché sono presenti due aree di stazionamento delle salme, divise per decessi avvenuti in area Covid e no Covid".