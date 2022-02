Una Miss per Sanremo 2022 per dire stop al femminicidio

Com’è tradizione anche quest’anno a Sanremo, durante la settimana della kermesse canora, si è svolto il concorso, realizzato dal regista Massimo Maria Civale, per incoronare “Una miss per Sanremo 2022” , giunto alla sua undicesima edizione.

Quest’anno la giuria composta da Giuseppina Granato, Maria De Vicco, Alessandro Orsolini, Andrea Fenu e Tito Di Carlo Antonio ha proclamato vincitrice la ventimigliese di 18 anni Miriam Allegro, studentessa originaria della Sicilia ma trasferitasi da dodici anni a Ventimiglia e facente parte del “Gruppo 29 Luglio”.

Nelle categorie Lady e Over sono risultate vincitrici, ognuna nella propria categoria, Gabriela Salgau e Rossana Zagnoni. Hanno inoltre partecipato altre 21concorrenti di diverse nazionalità: Alina Burlacu, Amelia Forte, Ana Carolina Queiroz, Anastasia Ugolnikova, Carolina Cioni, Daniela Gangi, Debora Invernizzi, Denis Martin, Elena Calce, Elena Greta, Elena Chirokova, Ileana Inguanta, Isabel Pederzani, Loredana Carlino, Maria Righetti, Maria Scioscia, Marika D’Urzo, Nabiha El Maym, Rossana Zagnoni, Saida Gbali, Vanessa Citera e Vanessa Usai. L’evento, la cui madrina era la vincitrice di “Ragazza Cinema OK 2021” Simona Vindigni ed è stato presentato dalla speaker radiofonica Simona Daversa, è sempre stato abbinato, fin dalle sue origini, alla lotta contro la violenza sulle donne, tema molto caro agli organizzatori, per questo motivo come ogni anno tutte le ragazze vestite in abito elegante rosso, con fascia e corona, hanno portato, dopo la tradizionale foto presso la fontana dello zampillo, il messaggio per Sanremo, dapprima con un flash mob in piazza Colombo, dove si sono raccolte in silenzio in ricordo dell’ultimo femminicidio, avvenuto nel napoletano, di Rosa Alfieri di 24 anni strangolata dal proprio vicino di casa e poi per le vie di Sanremo fino al Teatro Ariston, per poi proseguire a Casa Sanremo, mentre numerose radio e televisioni, tra cui anche la RAI, hanno effettuato riprese ed interviste su questo tema sociale al quale in varie riprese si sono uniti anche lo showman Paolo Bianco e il musicista e conduttore radiofonico Awana Gana.

Nel ristorante Marinella, durante il pranzo, il regista Massimo Civale ed il suo collaboratore Massimo Guerritore hanno provveduto alla consegna degli attestati e delle medaglie di riconoscimento a tutte le partecipanti. Alle 17.00 al Grand Hotel des Anglais hanno avuto luogo le riprese da parte di Rete Italia TV, la premiazione e gli intervalli artistici con la danzatrice Ileana Inguanta e la flautista Anastasia Ugolnikova oltre agli interventi di alcuni ospiti del mondo televisivo tra cui Giorgio Manetti, volto noto di Uomini e donne. Sponsor dell’evento Sarah Chole abbigliamento dei fratelli Casillo del CIS di Nola e Pasta Fresca Morena di Ventimiglia il cui titolare Ramon Bruno era presente in studio. La direzione della , fotografia è stata affidata a Ivano Anfosso coadiuvato dai fotografi ufficiali Elisabetta Musante e Mauro Frassinetti.