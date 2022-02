Bordighera: il Comune assegna le sedi a Croce Rossa e Protezione Civile

La giunta di Bordighera ha approvato l'assegnazione della nuova sede operativa della squadra di Protezione Civile e i locali ad uso gratuito per la Croce Rossa Italiana.

Destinato alla squadra A.I.B. Bordighera, (Associazione di volontari di protezione civile) lo stabile comunale in via del Camposanto in Arziglia, ad uso deposito, al fine di non interrompere la continuità operativa nella sua qualità di referente del Comune di Bordighera per attività antincendio.