Festival di Sanremo 2022: Amadeus a Messa alla 'Marina' dal suo amico e collega don Fabrizio Gatta (Foto)

Prima dell’ultima conferenza stampa del 72° Festival di Sanremo, il presentatore e direttore artistico Amadeus ha voluto un momento di raccoglimento e riflessione e lo ha fatto dal suo amico e collega Fabrizio Gatta.

E’ andato alla Chiesa della Marina per seguire la Messa officiata da don Fabrizio, insieme alla moglie Giovanna e al figlio. All’uscita, dopo che nella piazzetta della ‘movida’ è girata la voce che Amadeus era in chiesa, si è creato un capannello di fan.

Alla fine, come sempre per la sua educazione e cordialità, si è fermato con tutti per un selfie o un autografo, per poi andare verso il Casinò per l’ultima conferenza della settimana.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)