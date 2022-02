72° Festival, Elisa “Settimana speciale, non potevo fare un Sanremo più bello di così”

Sfiora la vittoria Elisa che con “O forse sei tu” si piazza al secondo posto del 72° posto del Festival di Sanremo, subito dopo Mahmood & Blanco.

“Molto felice, davvero, non potevo fare un Saremo più bello di così. Per me il momento più esaltante il riscontro del pubblico è stato il regalo e il premio più bello. Il momento più difficile è stato prima di iniziare tutto. Mi sono divertita tanto, è stata una settimana speciale tornare dopo 21 anni".

“Penso sia una vittoria meritatissima, mi è piaciuto molto anche la canzone di Irama” ha aggiunto commentando i brani dei vincitori e degli altri concorrenti.