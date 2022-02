Sanremo: addio ad Achille Pennellatore, muore a 67 anni lo storico meteorologo di Portosole

Non avremmo mai voluto scrivere questo articolo ma, purtroppo, il nostro mestiere ce lo impone. E’ morto Achille Pennellatore, storico previsore del tempo che, per tanti anni ha lavorato a Portosole di Sanremo.

Aveva solo 67 anni e il personale ricordo che ho di Achille è proprio di quando lavorava al porto ‘nuovo’ di Sanremo insieme a mio padre. Proprio per questo mi è difficile scrivere queste righe. Achille era una persona particolare, a volte poteva sembrare schivo e non proprio alla mano ma era un buono.

Appassionato di previsioni meteorologiche legate al mare, che stilava dalla torretta di Portosole dove ha lavorato per tutta la vita, Achille ha costituito un punto di riferimento fondamentale per pescatori e diportisti, ma sapeva indicare con una precisione imbarazzante anche quanto sarebbe avvenuto su costa ed entroterra, indicando a volte l'ora e la vallata interessata a un ristretto fenomeno meteorologico.

La sua fama aveva travalicato i confini nazionali nel 1997 quando il team della Ferrari si era affidato alla sua previsione del tempo durante il Gran Premio di MonteCarlo: “Adesso c'è il sole ma pioverà” aveva detto e il team aveva optato per le gomme da pioggia che portarono alla vittoria il grande Schumacher. Famose le sue ‘battaglie’ sulle previsioni, una di queste condotta e vinta sulla modifica della scala di valori per l'emanazione dell'allerta meteorologico.

La fiducia nelle sue previsioni, che lui stesso ama dichiarare ‘non ufficiali’, è stata tale che molti sindaci della nostra provincia in più occasioni hanno preferito riferirsi alle sue indicazioni piuttosto che a quelle diramate ufficialmente dall'Arpal. Grandissimo in questi ultimi anni anche il riscontro sui social media, con una presenza su Facebook che era arrivata a totalizzare diecimila amici divisi su due profili in attesa dellw sue previsioni per una gita al mare o ai monti.

L'altra sua grande passione è stata quella legata al servizio di trasporto pubblico su rotaia e su gomma, e sapeva classificare a colpo d'occhio un autobus o una locomotiva anche se fuori servizio da anni. Una passione che lo aveva visto collaborare alla stesura di alcuni libri sul trasporto locale, Polvere di Stel e Autolinee Sati, una grande famiglia.

Achille aveva 67 anni ed era malato da tempo. Nelle ultime ore si è aggravato e, dopo un breve ricovero in ospedale, non ce l’ha fatta. Achille lascia la moglie Marisa e i figli Diego e Giada. A loro va la nostra vicinanza e un abbraccio, personale e di tutta la redazione. In queste ore sono moltissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'indimenticabile meteorologo.