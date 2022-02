Sanremo 2022, Sabrina Ferilli: “Il Festival patrimonio immenso della nostra cultura”

"Mi dà fastidio chi attaccata in modo gratuito il Festival" così Sabrina Ferilli che sarà ospite al 72° Festival di Saremo.

"Sanremo è un patrimonio immenso della nostra cultura. Ho tanti bellissimi ricordi legati al Festival, ricordo con affetto ad esempio la grande esibizione di Loretta Gorgia, e molti altri. Per questo gli attacchi mi feriscono".

Su un suo futuro impegno come presentatrice, la Ferilli è tranchant: "Io voglio fare l'attrice, affiancare i presentatori come supporto mi fa piacere, ma presentare è un'altra cosa. Ognuno deve fare il suo e migliorarsi in questo".

E sulle conduttrici che l'hanno preceduta commenta: "Mi sono piaciute tanto tutte, c’è stata scelta ben diversa su ogni personaggio chiamato. Della Muti sono innamorata ad esempio, poi il carattere è quello, non bisogna forzarsi. Ognuno - aggiunge - porta la propria storia vi piacciono i monologhi però poi state a valutare sempre se uno è stato migliore dell’altro".