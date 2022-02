Sanremo 2022: Mahmood & Blanco tra i più ascoltati al mondo su Spotify “Siamo tranquilli, ma speriamo di non deludere chi ci segue”

Mahmooh & Blanco sono i veri protagonisti di questo 72° Festival di Sanremo. Con “Brividi” sono da subito stati nel podio della classifica insieme a Elisa e ora hanno raggiunto il quinto posto nella classifica dei più ascoltati al mondo di Spotify. “Siamo ancora shoccati. Quando il pubblico italiano ci supporta così tanto si possono fare grandi cose, viva l’Itali!” commentano i due artisti.

“E’ stata una settimana piena di alti e bassi, ci sono successe cose pazzesche" aggiungono. "Credo che realizzeremo meglio quando arriveremo a casa. Ora siamo tranquilli, la classifica non ci preoccupa, ma speriamo di non deludere chi ci segue".

"Sono molto felice perché è stato un'esperienza che mi ha insegnato molte cose anche su come stare sul palco ed essere sempre imprevedibile. Ho vissuto questo Sanremo in modo completamente diverso" ammette Mahmood reduce dalla vittoria del Festival nel 2019. "Abbiamo imparato a uscire dagli schemi- aggiunge Blanco -. Ho affrontato questo Festival con molta più tranquillità, se fossi venuto da solo non l'avrei mai avuta".

I due artisti questa sera saranno di nuovo sul palco per l'ultima sera e annunciano: "Ci sarà anche una piccola sorpresa".

Nuova collaborazione in arrivo?

Per il momento non annunciano nuovi duetti, ma non si esclude nulla. “Vedremo, non sappiamo a momenti cosa dobbiamo fare tra un’ora”.

I complimenti di Gino Paoli

Mahmood & Blanco ieri sera si sono esibiti in “Il cielo in una stanza”, di Gino Paoli che gli ha fatto i complimenti: “Non avrei problemi a dire che hanno fatto schifo, invece hanno cantato bene il pezzo, senza sbavature e sono riusciti a emozionare”.