Il 72° Festival esplode sui social, Faraldi: “Gli artisti sono i primi testimonial della nostra città con i post e le foto della nostra città”

È il giorno delle pacche sulle spalle e le strette di mano. Tra Rai e Comune di Sanremo è tutto un complimentarsi per un’edizione del Festival che sta raccogliendo numeri memorabili sia in televisione che sui social.

Ogni serata fa il boom di ascolti, ogni giorno Sanremo e il suo Festival sono sulle timeline di tutti.

Comprensibile la soddisfazione dell’assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi: “Do il benvenuto a Sanremo a Sabrina Ferilli e vorrei tranquillizzarla sull’arrivare alle 3 di notte per la puntata, con uno spettacolo come quello di ieri ci si arriva senza fatica. Quella di ieri è stata, per me, la serata più bella che ricordi. Faccio i miei complimenti, siamo arrivati alle 2 di notte senza accorgercene”.

E, poi, il riferimento al lavoro social da parte dei cantanti presenti in città: “Grazie a tutti gli artisti che stanno riempiendo le pagine dei social con le immagini dalla nostra città, stanno diventando nostri testimonial. Non posso che essere contento di tutto questo e ora che vinca il migliore”.