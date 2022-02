Bordighera: foro nella vetrina del bar Da Gaggio, identificato sospetto avrebbe agito con una fionda

È stato identificato il responsabile del danneggiamento alla vetrata del bar “Da Gaggio” di Bordighera. Il titolare dell’attività all'apertura dell'attività aveva trovato un foro di dimensioni circolari di 5 mm circa sulla vetrata dell’esercizio e, ritenendo fosse un colpo d’arma da fuoco, ha chiamato i carabinieri.

Le indagini – iniziate con accurati accertamenti tecnici – sono state avviate dai Carabinieri della Stazione in stretta collaborazione con il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile. L’ascolto delle persone residenti nell’area ha permesso di accertare preliminarmente come nessuno avesse avvertito colpi d’arma da fuoco: la circostanza, però, poteva essere ritenuta puramente indicativa, se non fuorviante. Parallelamente, l’esame dei filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private ha consentito di individuare il preciso istante in cui la vetrata è stata danneggiata, nel pomeriggio di giovedì, poco dopo l’orario di chiusura e di rilevare la corrispondenza tra il momento del danno ed il passaggio di un veicolo.

Gli accertamenti condotti hanno quindi permesso ai Carabinieri di risalire al proprietario: i militari - acquisita la necessaria cornice di sicurezza che è imperativa in queste circostanze - hanno eseguito una perquisizione domiciliare nel corso della quale è stata rinvenuta e sequestrata una fionda. Nessuna traccia, invece, delle biglie in ferro/acciaio che potrebbero essere state utilizzate per colpire la vetrina. La persona è stata denunciata all’Autorità giudiziaria in quanto ritenuta responsabile di danneggiamento.