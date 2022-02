San Bartolomeo al Mare: Antonello Martini entra in maggioranza, la soddisfazione di Francesco Bregolin

“Esprimo sincera soddisfazione per l’entrata in Fratelli d’Italia di Valerio Urso, Sindaco di San Bartolomeo e amico. Altrettanto, sono estremamente felice per la decisione del nostro Antonello Martini di passare nel gruppo della maggioranza”.

Interviene in questo modo Francesco Bregolin, portavoce di FdI del Golfo Dianese, per la decisione di Martini di entrare in maggioranza. “A Valerio – prosegue - voglio solo augurare di proseguire il suo lavoro da Sindaco nel migliore dei modi: adesso hai un partito fatto di persone che staranno al tuo fianco. Ad Antonello, invece, auguro ogni bene: è una persona che se lo merita veramente. E’ un ottimo professionista, una persona seria e soprattutto è innamorato di San Bartolomeo al Mare. Sono sicuro che la sua scelta non sia stata facile: un percorso che lo ha visto in una posizione più “comoda” all’opposizione, poi un passaggio “neutrale” ed oggi la difficile, ma soprattutto responsabile, scelta di far parte della maggioranza. Un atto di coraggio, di amore verso il territorio”.

Martini riceverà dal Sindaco le deleghe allo sport e al Porto: questioni fondamentali per San Bartolomeo al Mare. “Buon lavoro Antonello – termina Bregolin - Fratelli d’Italia del Golfo Dianese è felice di averti tra i suoi”