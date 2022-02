Sanremo: Capitano Ultimo sarà l'ospite d'onore oggi pomeriggio alla seconda giornata del Festival di Musica Cristiana

Ospite del secondo appuntamento del Festival della Canzone Cristiana Sanremo, che torna oggi pomeriggio al Don Orione di Sanremo, sarà Capitano Ultimo. Il colonnello Sergio De Caprio, detto Capitano Ultimo, salirà oggi pomeriggio sul Palco dell'Auditorium di Villa Santa Clotilde.

“Sergio De Caprio è un ospite insigne per ciò che ha rappresentato e rappresenta" ha affermato il Direttore artistico Fabrizio Venturi. Il Festival, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Sanremo e della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, si prefigge l'obiettivo di far conoscere in Italia, in modo più approfondito, la canzone di ispirazione cristiana o Christian music, genere che canta il rendimento di grazie a Dio e la gioia della fede.

DJ Mitch di Radio 105 condurrà, insieme a Fabrizio Venturi e a Valentina Spampinato, il secondo appuntamento del Festival La Giuria, presieduta dal produttore discografico Gianni Testa, giudicherà l'esibizione di 12 artisti in gara. Radio Vaticana trasmetterà la diretta radiofonica. Tele Padre Pio e Canale Italia realizzeranno la diretta televisiva.