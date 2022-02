Sanremo: scatta la protesta contro Achille Lauro, due camion 'vela' girano per la città del Festival (Foto)

Una protesta con un paio di camioncini e con pubblicità ‘a vela’ come si chiama in gergo tecnico, per protestare contro il Festival di Sanremo probabilmente nei confronti di Achille Lauro e della sua esibizione di martedì.

Sul cartellone, infatti, è stato scritto “No al Festival della Blasfemia Cristiana’ ed è firmato da una associazione denominata ‘Pro vita & Famiglia’. Sui cartelli anche la scritta 'Basta alla propaganda Lgbt travestita da spettacolo". I camioncini hanno girato per buona parte della mattinata e sono stati fermati per un controllo, in piazza Cesare Battisti.