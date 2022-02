Lutto al confine italo-francese: è morta Teresa Maffeis, nota attivista per i migranti e i diritti umani

E’ morta la nota attivista francese per i diritti umani Teresa Maffeis. La donna, che viveva a Nizza, era molto nota per aver lavorato molto per i diritti dei migranti, soprattutto al confine italo-francese negli ultimi anni, dopo il fenomeno esploso nel giugno 2015.

“Non può essere vero – scrive sul suo profilo pubblico di Facebook, Michele Rovere - che anche tu ci hai lasciato qui sempre più soli. La tua serena determinazione, la tua calma intransigenza nell'opporti a questo sistema discriminatorio, la tua ostinazione nel costruire ponti attraverso tutte le frontiere saranno un riferimento sempre vivo. C'eri sempre e senza il tuo verde mancherà un colore all'arcobaleno”