Festival di Sanremo: dove nascono i bouquet consegnati ogni sera da Amadeus? Viaggio dietro le quinte al Mercato dei Fiori (Foto e video)

Ogni sera sfilano sul palco del Festival e a volte rubano anche la scena, sono i fiori di Sanremo donati a cantanti, ospiti e autorità. I bouquet consegnati da Amadeus nascono dalle mani di tre artisti del fiore: Michele Plati di Lecce, vincitore della sesta edizione del concorso di arte floreale ‘Bouquet Festival di Sanremo 2022’, al lavoro insieme alle flower stylist Jessica Tua e alla floral designer Sabina Di Mattia.

Dietro ogni composizione che nasce all'interno del Mercato dei Fiori di Sanremo e destinata ad arrivare sul palco del teatro Ariston, c'è un lavoro meticoloso di attenzione, ricerca, cura e valorizzazione del fiore



Vi portiamo dietro le quinte di questo piccolo mondo per scoprire come nascono i bouquet e le tante curiosità che accompagnano questa attività.

Per il mercato dei fiori, come ci ha spiegato il direttore Franco Barbagelata, il bouquet rappresenta una pubblicità ad alto impatto. Queste creazioni sono bellissime da vedere e ognuna di esse viene consegnata ad ogni cantante sulla base di una scelta che avviene proprio dietro le quinte del palco del Festival. Il fiore di Sanremo nelle immagini trasmesse dalla Rai in mondovisione, ottiene così una visibilità unica. Vedere il bouquet colorato tra le mani di un cantante o di un ospite internazionale, valorizza e rende ancora più riconoscibile il patrimonio floreale sanremese portandolo in giro nel globo.