Ventimiglia: costruzione alla Mortola del ‘Grimaldi Garden’, la netta contrarietà di Alternativa Intemelia

“Questa sera il Consiglio Comunale di Ventimiglia, con tutta probabilità, concederà l’ultima autorizzazione per la costruzione alla Mortola del cosiddetto ‘Grimaldi Garden’ un’enclave per danarosi monegaschi della grandezza di 10.000 mq. e noi siamo assolutamente sfavorevoli al consumo di suolo soprattutto per costruzioni di questo genere”. A dirlo è Massimo D'Eusebio di Alternativa Intemelia che spiega: “Questo soprattutto perché è una risorsa non rinnovabile considerato che ci vogliono circa 3000 anni per creare nuovo suolo fertile. L’Italia impermeabilizza ogni secondo 2 mq di suolo, perdendo ambienti naturali abitati da animali e vegetazione che produce ossigeno e trattiene acqua durante le alluvioni, in più quello stesso terreno può’ essere utilizzato per produrre cibo.

Oltre quanto già esposto ci sono ulteriori problemi tecnici, principalmente due:

- Il 22/08/2015 un incendio ha colpito la parte centrale della cava, come certificato dal corpo forestale dello stato e come riportato dal più recente catasto degli incendi, anche se inspiegabilmente nel PUC quest’area è scomparsa al 90%. La legge 353/2000 vieta il cambio di destinazione d’uso per 10 anni, quindi fino al 2025 in quella zona non possono essere costruiti degli appartamenti, dato che sono previsti solo servizi;

- al di sopra della cava della Mortola è presente il piccolo cimitero dei Ciotti, la legge 166/2002 pone un vincolo di inedificabilità Assoluta a 50 m che quindi blocca la costruzione.

Per superare questo vincolo i proponenti hanno un parere 'positivo' dell’Asl, ma quest’ultima non ha il potere per autorizzare il superamento di una legge statale che afferma: 'Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri'.

Per consultare la documentazione https://www.alternativaintemelia.com/documenti