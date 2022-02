Furgone in fiamme sulla strada provinciale tra Camporosso e Dolceacqua, vigili del fuoco in azione

Incendio furgone nel primo pomeriggio sulla strada provinciale tra Camporosso e Dolceacqua. Al momento il traffico è stato interrotto per permettere ai Vigili del Fuoco di poter intervenire per spegnere le fiamme. Stando alle prime informazioni dal luogo dell'accaduto non risulta che ci siano feriti o persone intossicate. Presenti anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incendio.