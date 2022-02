Record di ascolti per la prima puntata del Festival, Amadeus: “Sono senza parole, è la vittoria della musica italiana”. Fiorello: “Lo meritiamo”

Dopo una ‘prima’ da record è il momento dei festeggiamenti per la Rai e per il conduttore e direttore artistico Amadeus.

“Sono senza parole - ha detto Amadeus al suo arrivo in sala stampa questa mattina - grazie a tutti un gruppo di lavoro fantastico, sono mesi di lavoro, scommesse, pensieri, intenzioni. La gioia del pubblico a casa che segue il Festival con una quasi normalità. Ci sono gli inviati per strada, le telecamere, il pubblico in sala. È la vittoria della musica italiana che c’è al Festival e che non ha limiti o età”.

Non poteva mancare la consueta telefonata a sorpresa all’amico Fiorello che, in sintesi, ha commentato: “Quest’anno ci meritiamo quello che è successo ieri sera”.

Comprensibile la soddisfazione del direttore Stefano Coletta: “C’è grande soddisfazione perché è stato raggiunto l’obiettivo, volevamo portare nelle case dei telespettatori, un linguaggio che arrivasse a tutti. C’è un grande lavoro del direttore artistico e del suo staff, è una persona autentica della quale il pubblico si fida. Un linguaggio del quale avevamo bisogno”.