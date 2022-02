Ventimiglia: approvato dalla Giunta il progetto per la riqualificazione della zona di Nervia (Foto)

La Giunta di Ventimiglia ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per l’intervento di riqualificazione di aree pubbliche adibite a nuova viabilità, parcheggi e aree verdi nella zona di Nervia.

L’Amministrazione comunale intende riqualificare aree comunali periferiche, creando connessioni con il centro cittadino al fine di migliorare la qualità di vita cittadina, tra cui in particolare la zona di Nervia dove sono in programma interventi sulla viabilità veicolare, ciclabile e pedonale, verde pubblico e di riqualificazione generale.

L’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento è stato affidato all’arch. Roberto Piacentini di Bordighera con un quadro economico dell’opera che ammonta a 1.180.395 euro. Le opere sono state suddivise in lotti.

Lotto A: è prevista la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento. Il primo tratto sarà in prosecuzione del parcheggio pubblico sino alle vicine scuole di Via Nervia mentre il secondo permetterà il collegamento con Via Lamboglia. Nel contempo verrà realizzato un tratto di pista ciclabile di collegamento tra la passeggiata mare e il campo basket. I due lotti funzionali sono trattati congiuntamente poiché interferiscono l’un l’altro.

Lotto C ‘Area Cani’ con una superficie di circa 800 mq: verrà eseguito un intervento manutentivo e di recupero della esistente area di sgambamento per cani, intervento volto alla sistemazione ed integrazione delle strutture e degli arredi dedicati. Nella fattispecie:

- verrà sostituita l’attuale recinzione, con una di tipo modulare di pannelli zincati plastificati con un cancello carraio con un piccolo catenaccio;

- verrà realizzato un percorso per l’addestramento degli animali (agilty dog) composto da pedana di attesa, ostacolo di altezza variabile, palizzata, pedana mobile, anello fisso, slalom;

- verranno installate alcune sedute per i padroni degli animali.

Lotto D – area giochi ‘Il Corsaro Nero’: è prevista una manutenzione generale dell’area attraverso:

- manutenzione dei giochi, con verniciatura delle strutture lignee

- manutenzione delle panchine esistenti

- manutenzione dei tappetini antiurto

Lotto E – Giardino pubblico di lettura: “E’ una piccola area verde attrezzata con pergolato e panchine circondata da alberature e cespugli. Attualmente le strutture necessitano di un intervento di manutenzione volto al recupero così come le zone verdi. E’ prevista una manutenzione generale dell’area attraverso:

- manutenzione del pergolato, ed inserimento di illuminazione a strip-led

- la realizzazione di un giardino di essenze che invitano il visitatore alla sosta, sotto la pergola per rilassarsi, contemplare la natura e il mare.