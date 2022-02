Sanremo: il 'Festival del Sindaco' oggi con l'Assessore Faraldi "Finalmente si parte, non è stato facile" (Video)

Lo spazio del ‘Festival del Sindaco’ è oggi dedicato all’Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi, che ha fatto le veci del primo cittadino nel corso della classica conferenza stampa dell’organizzazione.

“Direi che la Rai ha coniato lo slogan giusto per noi, ovvero ‘Sanremo è molto di più’ e il Festival è il primo grosso spot per il nostro territorio e fare in modo di portarlo avanti tutto l’anno, con manifestazioni importanti come la ‘Milano-Sanremo’, il giro d’Italia, il rally e altro”.

Poche ore al Festival: “Sono quasi contento che sia così, perché è stato un lavoro durissimo per far collimare tutte le esigenze della sicurezza, della produzione e della città per avere un prodotto che sia importante come è giusto che sia. Dopo il successo di ieri sera del ‘Green carpet’ può essere un buon viatico per il resto della settimana”.

Non c’è il palco in piazza Colombo ma una nave davanti alla città: “Penso che la ‘Costa Toscana’ sia stata la cosa più fotografata d’Europa e, per noi, è stato un ritorno d’immagine importante e speriamo che, con eventuali contatti con ‘Costa Crociera’, questo possa essere solo l’embrione per il ritorno pubblicitario per la nostra città”.

Faraldi ha anche confermato che la coppa del Giro d'Italia è arrivata grazie alla collaborazione con l'Assessorato al Turismo della Regione, guidato da Gianni Berrino.