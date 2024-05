Ospedaletti, il comune presente al Salone del Libro di Torino

Una delegazione del Comune di Ospedaletti, composta da Vanessa Donzelli responsabile del Servizio Turismo e Cultura e dall'Assessore competente, ha nuovamente preso parte al Salone del Libro di Torino che si è svolto dal 9 al 13 maggio.

Presente all'interno dello stand dedicato alla Liguria, regione ospite ufficiale del Salone 2024, il Comune di Ospedaletti che fa parte dell'elenco nazionale 'Città che legge' ha potuto presentare la quinta edizione del suo 'Il Piccolo Festival – Festival del Libro per Ragazzi', nuovamente selezionato e inserito nel progetto “Luci sui festival” che accende i riflettori su una selezione di festival e rassegne letterarie di tutta Italia.

Ed è così che 'Il Piccolo Festival', in programma l'ultimo weekend di maggio, è stato inserito nel Catalogo Ufficiale ed è stato 'promosso' durante i frequentatissimi appuntamenti a Torino attraverso la trasmissione della locandina all’interno di un template grafico nelle sale degli eventi e sui profili social ufficiali del Salone, con uno spazio di visibilità annuale all’interno della pagina del sito salonelibro.it dedicata proprio al progetto Luci sui Festival.

'Il Piccolo Festival – Festival del Libro per Ragazzi' si svolgerà dal 24 al 26 maggio presso il centro culturale 'La Piccola' di Ospedaletti in via Cavalieri di Malta.