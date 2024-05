Sanremo, al museo di Palazzo Nota due appuntamenti letterari curati dalla casa editrice Lo Studiolo”

Il Museo Civico di Palazzo Nota, a Sanremo, ospiterà altri due appuntamenti letterari curati dalla casa editrice sanremese “Lo Studiolo” nel corso del mese di maggio, sempre in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune. Domani, giovedì 16, alle ore 16,30 è previsto il primo incontro del “Museo de Lo Studiolo” che sarà dedicato alla poesia e in particolare alla presentazione di un volume recentemente uscito nella collana “Versificando”: s’intitola “Noi siamo un fiume e le sue rive” ed è dovuto alla vena creativa di Mariano Dapor, musicista da molti anni presente nella città dei fiori in quanto Professore d’Orchestra e Primo Violoncello della Sinfonica sanremese.

Il libro è una raccolta di circa 100 liriche, spesso molto brevi, in cui risalta una notevole musicalità. Profonde sono le tematiche toccate da Dapor nei suoi componimenti: il paesaggio e la natura, riflessioni sul significato del tempo, sui sentimenti, sui valori della vita e il mistero della morte, sempre con parsimonia di parole ed efficacia del tratto.

L’autore ne parlerà insieme alla professoressa Lucinda Buja, già docente di letteratura italiana e Accademica della Pigna, entrambi introdotti da Fabio Barricalla, filologo e curatore di collana per le edizioni de “Lo Studiolo”. Sono previste sorprese musicali, e naturalmente il libro sarà a disposizione di chi volesse averne una copia autografata dall’autore.

La cittadinanza è cordialmente invitata a questo e all’incontro successivo, in programma giovedì 23 sempre al museo civico.