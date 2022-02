Sanremo 2022: per il bookmaker inglese Stanleybet share oltre il 49.5% per la prima serata del festival

Ormai ci siamo, stasera inizia il 72° Festival della Canzone Italiana, il terzo consecutivo a conduzione Amadeus. C’è già attesa per quelli che saranno gli ascolti della prima serata. Secondo il bookmaker inglese Stanleybet lo share sarà superiore al 49,5%: infatti la quota dell’over 49,5% è 1.75 mentre l’under 49,5% si gioca a 1.92.

Si quota anche l’outfit del conduttore: in testa c’è nettamente il papillon, bancato a 1.10, seguito da lontano dalla cravatta, data a 5.50, mentre un “altro” outfit di Amadeus è in lavagna a 12.0.

Per quel che riguarda la provenienza artistica del futuro vincitore, Stanleybet vede sfavoriti cantanti che arrivano dai talent show, dati a 2.75, contro l’1.01 per chi non ha invece mai partecipato a nessun programma di questo genere.

I bookie di Liverpool vedono vincente un uomo, dato a 2.10, mentre la vittoria di una donna o di un gruppo è offerta a 3.25.

Infine, secondo Stanleybet favori del pronostico ancora per Elisa e la coppia Mahmood/Blanco, appaiati a quota 4.50, seguiti da Emma, Sangiovanni, Achille Lauro, La Rappresentante di Lista e Massimo Ranieri, tutti bancati a 9.00.