72° Festival: i Meduza sono a Sanremo e questa sera faranno ballare l'Ariston (Foto)

Non solo Måneskin. Questa sera il Festival di Sanremo renderà il giusto omaggio a un'altra eccellenza musicale italiana nota in tutto il mondo.

Sul palco dell'Ariston saliranno i Meduza, dj produttori italiani che negli ultimi 12 mesi hanno collezionato 800 milioni di streaming su scala mondiale affermandosi come una delle realtà maggiormente apprezzate del panorama electro.

Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio saranno a Sanremo con il cantautore irlandese Hozier che ha collaborato al singolo “Tell it to my heart”. E l'Ariston è pronto a ballare.