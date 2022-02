72° Festival di Sanremo: e, alla fine, red carpet fu. Gianni Rossi “Senza la conduzione sarebbe stata solo una sfilata, grazie al Comune per la sinergia”

Fino all’ultimo giorno non si è sciolta l’incognita: red carpet sì o red carpet no? Alla fine red carpet (anche se ‘green’) è stato e non è mancata la conduzione di Gianni Rossi, il ‘papà’ dell’evento collaterale a due passi dalla porta del teatro Ariston.

“La sfilata con la mia presenza non era del tutto scontata - commenta Gianni Rossi ai nostri microfoni a poche ore dal grande evento - voglio ringraziare il Comune di Sanremo che si è prodigato per realizzarla nel migliore dei modi”.



“Senza la conduzione sarebbe stata solo una sfilata di cantanti - aggiunge Rossi - non era un evento scontato e si è potuta realizzare solo grazie all’ottimo rapporto con il Comune che, alla fine, ha portato a grandi numeri sui social con migliaia di contatti e visualizzazioni da tutto il mondo. Un successo importante per questa ripartenza”.