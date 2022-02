Sanremo: è morto a 88 anni Costanzo Capurro, conosciuto e apprezzato nel mondo dello sport

E’ morto improvvisamente oggi pomeriggio, all’età di 88 anni, Costanzo Capurro, molto noto a Sanremo per le sue passioni sportive e per il suo modo di essere sempre cortese con tutti.

Ha lavorato per tanti anni alla Sip, prima andare in pensione e godersi i figli e i nipoti. Per tanti anni è stato anche educatore di vita e di sport, allenando molti giovani della città dei fiori che non lo dimenticheranno, come chi scrive che ha avuto l'onore di chiamarlo 'mister'. Tra le sue passioni sportive soprattutto il calcio e la Sampdoria, che ha sempre tifato.

Lascia la moglie Gianna, la sorella Maria Paola e i figli Sabrina e Giampaolo oltre ai nipoti Zoe, Marie e Julia. Alla famiglia di Costanzo Capurro le più sentite condoglianze dalla nostra redazione.