Milano: Cocciuto dedica una pizza a Raffaella Carrà in occasione del Festival di Sanremo

Cocciuto, l'insegna meneghina punto di riferimento per gli amanti della pizza e della qualità, dedica un piatto a Raffella Carrà, mito della televisione e della musica italiana. L’icona indiscussa di intere generazioni ha ispirato il team di pizzaioli del brand milanese che per l'intera settimana del Festival della canzone italiana proporrà una pizza ispirata ai gusti dell’indimenticabile Raffa nazionale.

Il ragù – le tagliatelle al ragù erano tra i piatti del cuore della diva – è alla base del topping di questa Pizza Special, condita con crema vaccina, fior di latte, croccanti chips di carota fritta, besciamella al profumo di zafferano, polvere di piselli, petali di pane croccante all'olio, parmigiano, basilico fresco e olio EVO. Un’edizione limitata golosa, perfetto connubio tra gusto e delicatezza, che ben rappresenta l’indole dell’intramontabile Carrà.

La Pizza Special si può ordinare da oggi e per tutta la settimana sanremese presso i tre locali dell’insegna (Via Bergognone, Corso Lodi e Via Melzo). Disponibile anche per servizio delivery.