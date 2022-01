Bordighera: errori nelle bollette dell'acqua, i chiarimenti del Comune per rassicurare l'utenza

Gli unici due riferimenti non esatti presenti nelle bollette relative al 2° semestre 2021, inviate in questi giorni, sono la data di emissione e la data di pagamento. A chiarire quanto è successo è il Comune di Bordighera che rassicura così l’utenza del servizio idrico.

Per un errore di tipografia sono state infatti riportate quelle relative al ruolo precedente (1° semestre 2021). I riferimenti corretti sono:

- Emissione in data 15.1.2022

- Scadenza di pagamento 18.2.2022

Tutti gli altri dati riportati in bolletta, compresi gli importi, sono corretti.

Questa mattina è stata inviata agli istituti bancari cittadini una comunicazione in merito, al fine di chiarire quanto accaduto e risolvere eventuali criticità nelle procedure di pagamento. Il pagamento dovrà avvenire entro il 18 febbraio prossimo e che non saranno applicate more o sanzioni in base alla data riportata erroneamente in bolletta.​