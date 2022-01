Quirinale, Toti: “Buon lavoro al presidente Mattarella, da sempre vicino alla Liguria”

“Buon lavoro al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo secondo mandato. Nel settennato appena concluso il Presidente è sempre stato vicino alla Liguria, non facendoci mai mancare il suo appoggio. Ricordo la sua presenza a Stella per l'inaugurazione della casa natale di Sandro Pertini, da noi ristrutturata, ma anche la profonda vicinanza nei momenti durissimi dopo il crollo di Ponte Morandi e la partecipazione all’inaugurazione del nuovo ponte di Genova San Giorgio. Sono certo che sarà vicino alla nostra terra anche in futuro: nell’incontro avuto oggi al Quirinale con i miei colleghi presidenti, dopo un piacevole scambio sulla nostra regione, ho rinnovato il mio invito a tornare in Liguria al più presto, saremo lieti di accoglierlo".

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dopo l’elezione a presidente della Repubblica di Sergio Mattarella, giunta alla conclusione dell’ottavo scrutinio.