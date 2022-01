Sanremo: domani sera il 'Red' o 'Green' carpet ci sarà, una versione 'lite' ma è un ritorno al passato (Foto)

Non è ancora chiaro, ai più, cosa verrà proposto ma, domani sera si svolgerà il cosiddetto ‘Red Carpet’ del Festival di Sanremo. Sarà sicuramente una versione ‘lite’ e gli ingressi in via Matteotti saranno contingentati e prevalentemente riservati agli addetti ai lavori. Ma qualcosa si farà.

Il momento legato al Covid-19 e le massime precauzioni che sta prendendo la Rai, infatti, impongono l’attenzione totale sui contagi e i controlli attorno all’Ariston e alla Sala Stampa del Casinò sono ai massimi livelli. Green Pass e soprattutto tampone sono le parole d’ordine alle quali chi vuole avvicinarsi alla manifestazione deve stamparsi in testa.

Ma domani, al far della sera (l’orario non è ancora ufficiale) ci sarà una qualcosa di simile ai vecchi e affollatissimi ‘Red carpet’, ovvero quella sfilata dei protagonisti che, ancora oggi è nei nostri occhi, soprattutto nella versione 2020, quando i cantanti partirono dall’Ariston per arrivare fino sul palco di piazza Colombo.

I controlli saranno serrati e non sarà possibile avvicinare cantanti e protagonisti del Festival. La Rai, infatti, in questi giorni sta proteggendo tutti per evitare contagi e il consiglio è quello di stare il più possibile in albergo e non avere troppi contatti con l’esterno e con estranei. Non siamo ai livelli dello scorso anno, quando i cantanti furono letteralmente ‘confinati’ nelle loro stanze ma l’attenzione rimane elevata.

Domani sera, quindi, qualcosa si riuscirà a rivedere nel pieno centro della città che, già oggi si è decisamente animato con la caccia al selfie o all’autografo. Migliaia di appassionati sono rimasti in attesa di fronte all’Ariston e davanti all’hotel Globo, dove soggiornano i protagonisti. Le forze dell’ordine e la security cercano di far rispettare le distanze ma non è facile e anche oggi ce ne siamo accorti girando per il centro.

Domani sarà ancora più difficoltoso ma, parlando di spettacolo, è sicuramente un passo in avanti rispetto a quel 2021 che tutti si vogliono mettere alle spalle.