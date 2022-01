Veronica Russo (FdI) invita i sindaci a un nuovo incontro per la riqualificazione dello ‘Zaccari’

“A seguito di quanto scaturito dal sopralluogo effettuato lo scorso 13 settembre presso il centro sportivo Raul Zaccari di Camporosso, viste anche le problematiche e le criticità che interessano la struttura e l’area su cui sorge, ho invitato nuovamente i quattro sindaci dei Comuni interessati (Vallecrosia come capofila, Bordighera, Camporosso e Ventimiglia) ad un incontro in videoconferenza per il prossimo 16 febbraio. Ringrazio gli assessori regionali allo Sport Simona Ferro e alla Difesa del suolo e Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone che parteciperanno all'incontro".

Lo annuncia la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Veronica Russo che prosegue: "La finalità di questo nuovo incontro è di fare il punto della situazione e definire quale percorso intraprendere e quali interventi attuare, qualora possibile, per avviare la riqualificazione del centro sportivo. Ogni volta che passo dallo Zaccari cresce la mia assoluta volontà di recuperarlo. E' un impianto che da ormai troppo tempo versa in stato di abbandono e non vedo l'ora che lo stesso possa essere restituito a tutti gli atleti del ponente ligure".