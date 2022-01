Sanremo: scende la sera e scattano le prove per la 'prima', Amadeus porterà i Måneskin su un'auto elettrica (Foto)

Prove di Festival, questa sera tra il Teatro Ariston di via Matteotti, via Asquasciati e via Roma a Sanremo, per quella che dovrebbe essere l’introduzione della prima serata della kermesse canora matuziana.

Solo figuranti sul cosiddetto ‘Green Carpet’ e nelle vie del centro matuziano. A bordo di una macchina elettrica è stato fatto un test di riprese tra l’Ariston dove, la sera della ‘prima’ del Festival, Amadeus dovrebbe salire per arrivare fino all’hotel Globo. Qui il presentatore del Festival dovrebbe ‘prelevare’ i Måneskin, i vincitori dello scorso anno, che poi accompagnerà alla porta ‘carraia’ dell’Ariston in via Roma.

Da qui Amadeus salirà sul palco insieme al gruppo che è diventato fenomeno rock dell’ultimo anno e che tornerà all’Ariston dopo la straordinaria vittoria del 2021. Prove di questa sera che si sono svolte tra la curiosità dei passanti, che hanno seguito le riprese della Rai.

(Foto di Tonino Bonomo)