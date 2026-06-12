Arma di Taggia, conto alla rovescia per la quarta edizione della Sant'Erasmo Run K10

Mancano esattamente trenta giorni alla quarta edizione della "Sant'Erasmo Run K10", in programma domenica 12 luglio, l’evento podistico estivo organizzato dalla ASD NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA, ormai appuntamento consolidato dell’estate sportiva del Ponente ligure.

Anche quest’anno la manifestazione proporrà una formula capace di coinvolgere atleti, appassionati e famiglie. Accanto alla gara competitiva di 10 Km, inserita nel calendario nazionale FIDAL delle corse su strada e disputata su percorso ufficialmente omologato, si svolgerà infatti una prova non competitiva di 5 Km, aperta a tutti e pensata per chi desidera trascorrere una serata all’insegna dello sport, del benessere e della convivialità in uno dei tratti più suggestivi della Riviera ligure.

La manifestazione sarà inserita nel calendario degli eventi promossi dall’Assessorato al Turismo del Comune di Taggia, ma si svolgerà con circa due settimane di anticipo rispetto alle precedenti edizioni. Una scelta condivisa con l’amministrazione comunale per consentire la migliore valorizzazione di tutte le iniziative, civili e religiose, che tradizionalmente animano i festeggiamenti dedicati a Sant’Erasmo, patrono dei marinai e del borgo marinaro di Arma di Taggia.

Percorso e programma

La partenza è fissata per le ore 19.30 di domenica 12 luglio da Piazza Tiziano Chierotti, centro nevralgico dell’evento e sede delle operazioni di ritrovo, accoglienza e premiazione.

Il tracciato, invariato rispetto alle passate edizioni, interesserà il litorale dei Comuni di Taggia e Sanremo sviluppandosi quasi interamente lungo la Pista Ciclo-Pedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure.

Dopo lo start, gli atleti della 10 km percorreranno il lungomare di Arma di Taggia per poi dirigersi verso Ponente fino alla zona dei Tre Ponti, all’altezza del Bar La Cueva, dove sarà posizionato il giro di boa che li ricondurrà verso il centro cittadino attraverso la pista ciclopedonale.

Per i partecipanti alla prova non competitiva di 5 km il punto di inversione sarà invece collocato poco prima dell’imboccatura dell’ex tunnel ferroviario di Capo Verde.

Il raduno degli atleti e il briefing tecnico pre-gara sono previsti alle ore 19.15, mentre al termine della manifestazione sarà offerto un ristoro finale con specialità del territorio.

Iscrizioni e partecipazione

L'organizzazione mette a disposizione un massimo di 250 pettorali, ripartiti equamente tra la gara competitiva di 10 km e la manifestazione ludico-motoria di 5 km.

Le iscrizioni sono già aperte attraverso la piattaforma Wedosport:

Per la partecipazione alla gara competitiva di 10 km sarà necessario essere regolarmente tesserati secondo le normative FIDAL vigenti. Tutte le modalità di partecipazione e le tipologie di tesseramento ammesse sono riportate nel regolamento ufficiale pubblicato sul sito dell’organizzazione e sul portale dedicato alle iscrizioni.

Premiazioni

Le premiazioni della gara competitiva inizieranno indicativamente alle ore 20.45 presso Piazza Tiziano Chierotti. Saranno premiati i primi tre classificati assoluti maschili e femminili, oltre ai primi tre classificati di ciascuna categoria FIDAL, con classifiche non cumulative rispetto a quella assoluta:

Allievi M/F;

Juniores e Promesse in classifica unica M/F;

Seniores M23-34 e F23-34;

categorie maschili da M35 a M65 ogni cinque anni, come da regolamento FIDAL, con accorpamento delle categorie M70 e successive;

categorie femminili da F35 a F65 ogni cinque anni, come da regolamento FIDAL, con accorpamento delle categorie F70 e successive.

Inoltre, tutti gli iscritti alla gara competitiva di 10 km parteciperanno all’estrazione finale di uno smartwatch Garmin Forerunner 165.

Tra i momenti più significativi dell'edizione 2026 vi sarà l'assegnazione del 1° Trofeo Memorial Stefano Di Placido, istituito in ricordo di un amico e compagno di squadra della ASD Naturun Team Valle Argentina prematuramente scomparso. Il riconoscimento verrà attribuito al primo atleta e alla prima atleta della società organizzatrice classificati nella gara competitiva di 10 km.

La prova di 5 km si svolgerà in forma ludico-motoria amatoriale e non competitiva. Non verrà pertanto redatta una classifica ufficiale, ma esclusivamente un ordine di arrivo dei partecipanti. I pettorali avranno la sola funzione di identificazione lungo il percorso e nelle fasi organizzative dell'evento. A riconoscimento della partecipazione e della prestazione sportiva, l'organizzazione consegnerà un diploma di merito ai primi tre partecipanti M/F che taglieranno il traguardo.

La Sant’Erasmo Run K10 ha ottenuto l’autorizzazione di Amaie Energia e Servizi, ente concessionario della Pista Ciclo-Pedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure, ed è sostenuta e patrocinata dai Comuni di Taggia e Sanremo, attraverso gli Assessorati allo Sport e al Turismo. L’evento gode inoltre del supporto di FIDAL e CSEN e si svolgerà in collaborazione con la Croce Verde Arma Taggia, che garantirà il servizio di assistenza sanitaria lungo il percorso.

Per informazioni relative a iscrizioni di gruppo e agevolazioni dedicate ad ASD e SSD è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo naturunteamk40@gmail.com oppure al numero 349 0992209 (Samuele Di Fiore).