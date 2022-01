Covid: 682 nuovi positivi in provincia di Imperia, 5 morti negli ultimi due giorni

Nelle ultime 24 ore, sono 682 i nuovi positivi al Covid in provincia di Imperia, su 4668 in Liguria. Il dato è emerso a fronte di 29.631 tamponi, tra molecolari e antigenici rapidi. 11 i morti registrati nella nostra regione negli ultimi 2 giorni, di questi, cinque erano ricoverati negli ospedali di Sanremo e Bordighera.

Il 26 gennaio, sono deceduti una donna di 66 anni e due uomini di 82 e 95 anni, tutti ricoverati presso il nosocomio matuziano. Così come una 91enne morta ieri e nello stesso giorno si è registrato anche il decesso di una 94enne ricoverata a Bordighera.

Per quanto riguarda gli altri dati, in provincia di Imperia si registra un calo sul numero totale dei positivi e sui pazienti ricoverati nelle strutture della ASL 1. Si abbassa anche il numero dei soggetti in sorveglianza attiva.