Sanremo: in attesa della sentenza del Tar il Comune pensa già al rinnovo dell'accreditamento per 'Casa Serena'

Il 22 aprile prossimo il Tar dovrà decidere sulla sospensiva concessa alla ‘My Home Srl’ che, dal settembre scorso gestisce ‘Casa Serena’. L’udienza dovrà trattare del ricorso presenta dall’azienda, in relazione alla procedura di revoca dell’aggiudicazione con la formula del ‘Rent to buy’.

Una aggiudicazione che, nei mesi scorsi ha generato non poche polemiche tra il personale e i parenti degli ospiti, tanto da spingere l’Amministrazione matuziana a revocare l’aggiudicazione da circa 10 milioni di euro.

Ora il Comune, visto che in caso di accoglimento del ricorso si vedrebbe tornare indietro la struttura con tanto di gestione, ha affidato allo studio Omnia l’assistenza per la gestione della pratica per il rilascio dell’Accreditamento Istituzionale Regionale. La Rsa di Poggio, lo ricordiamo, è accreditata istituzionalmente dal 2013 ed è una condizione imprescindibile per poter mantenere la convenzione in essere con la Asl 1 Imperiese e quindi l’introito annuo di circa 1.025.000 euro, derivante dalle quote sanitarie corrisposte dalla stessa.

L’accavallarsi di nuove disposizioni ha reso il processo di accreditamento alquanto complesso ed elaborato e, quindi, è emersa la necessità, in caso di accoglimento della revoca, di mantenere l’accreditamento istituzionale per garantire gli introiti dati dal budget Asl, la cui assenza renderebbe non sostenibile economicamente la gestione della struttura di ‘Casa Serena’.