Prorogata scadenza Bando Servizio Civile Universale: 20 posti disponibili presso l’Ancora

La scadenza del Bando per gli operatori del Servizio Civile Universale è stata prorogata fino al 10/02/2022.

"I giovani tra i 18 e 28 anni - cittadini italiani, di altri Paesi dell’Unione europea o di Paesi extra Ue purché regolarmente soggiornanti in Italia - hanno quindi tempo fino alle ore 14.00 del 10/02/2022 per presentare la domanda. Il servizio civile prevede un impegno di 25 ore settimanali in attività di tipo sociale ed un rimborso spese di 444,30 € mensile per ciascuno dei 12 mesi di servizio

Si ricorda che la domanda può essere presentata esclusivamente on line, da PC, smartphone o tablet, accedendo alla piattaforma DOL https://domandaonline.serviziocivile.it tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. I candidati non italiani che non possono disporre dello SPID potranno accedere alla piattaforma attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento secondo la procedura riportata nella homepage del sistema DOL. Allo stesso modo potranno richiedere l’accesso con credenziali i giovani richiedenti asilo o rifugiati o che in virtù di situazioni particolari non riescono a ricevere lo SPID dagli Identity Providers.

I 20 posti di servizio civile disponibili presso l’Ancora sono ubicati a Ventimiglia, Vallecrosia, Sanremo, Bajardo, ed Imperia. I giovani saranno impegnati in attività di assistenza e sostegno a tossicodipendenti presso le Comunità terapeutiche di Imperia e Ventimiglia gestite dall’Ancora, presso i Centri di aggregazione giovanile di Sanremo, Taggia ed Imperia in attività di educazione e animazione a favore di minori oltre che in attività di assistenza ed integrazione sociale di richiedenti asilo a Vallecrosia, Imperia e Bajardo.

I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori informazioni e/o affiancamento nella stesura della domanda. Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattarci ai seguenti recapiti:

Centro Ancora Piazza San Siro 48 Sanremo, E-mail mirkomarino@centroancora.it, Whats Up 380 9022871".