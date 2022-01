Pigna: a un anno da un grave incidente ringrazia il 118, ambulanze, Vvf e medici per l'aiuto ricevuto (Video)

Tóth Balázs, un insegnante di musica di origine ungherese che un anno fa ha avuto un incidente a Pigna nei pressi dei laghetti del Rio Carne cadendo da un terrazzo, ci ha scritto per ringraziare tutti quelli che lo hanno aiutato per guarire.

“Sono sopravvissuto per un miracolo e soprattutto grazie agli sforzi delle ambulanze e degli istituti sanitari dove sono stato ricoverato. La strada del recupero é stata lunga e difficile ma ne é valsa la pena. Vorrei ringraziare l'aiuto istantaneo e professionale dell'automedica, arrivata per prima a salvarmi la vita. Ma anche le ambulanze e i vigili di fuoco che mi hanno fatto scendere da un luogo difficilmente raggiungibile, senza dimenticare i residenti di Pigna per il loro aiuto e solidarietà. Un ringraziamento anche ai medici e lo staff dell’ospedale di Pietra Ligure (prof. Lombardi ed altri) e della clinica Universitaria di Pisa”.

Il nostro lettore ci ha anche inviato un video con una canzone da lui appositamente composta per ringraziare tutti.