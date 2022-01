Bordighera: approvato dalla Giunta studio di fattibilità per realizzazione di una rotatoria stradale in Arziglia

La Giunta Comunale di Bordighera ha approvato lo studio di fattibilità tecnico/economica per la realizzazione di una rotatoria stradale in Arziglia, all’intersezione con via Cornice dei Due Golfi; l’atto è propedeutico alla partecipazione al bando di Regione Liguria per la concessione di contributi per opere di tale tipologia.

Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare la circolazione veicolare sull’unica arteria di accesso ed uscita dalla città verso levante, in considerazione anche della sempre maggior frequentazione di via Cornice dei Due Golfi per raggiungere l’area sentieristica di Monte Nero; si prevede inoltre, per le caratteristiche intrinseche delle rotatorie, un rallentamento della velocità del flusso automobilistico che, pur in presenza di un limite pari a 50 km/h, oggi spesso fa registrare valori superiori.

“Confermiamo il nostro impegno per la mobilità e la sicurezza stradale, come già fatto con l’istituzione della 'zona 30' il rialzamento e l’illuminazione degli attraversamenti pedonali nelle aree più a rischio e la progettazione di nuove piste ciclabili” è il commento del Sindaco Ingenito.​